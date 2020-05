Verhuurder moet servicekosten uitleggen

Hiermee gaat De Hoge Raad in tegen een eerdere uitspraak van het Amsterdams Gerechtshof. Daar werd namelijk bepaald dat de servicekosten van tevoren overeen waren gekomen en er dus geen afrekening over de werkelijke kosten nodig was.

De verhuurder en de huurder uit de betreffende rechtszaak moeten het nog uitvechten voor de Rechtbank in Den Haag. De huurder had de verhuurder voor €16000 aangeklaagd.