Consumentenbond: Transavia overtreedt regels bij annuleringen

Transavia kondigde woensdag al aan tussen 7 juli en 14 augustus 240 vluchten vanaf Schiphol te schrappen. Daardoor worden ruim 13.000 boekingen getroffen. Voor 70 procent daarvan is een vervangende vlucht gevonden, bijvoorbeeld vanaf een andere luchthaven. Van de overige 30 procent is het ticket geannuleerd.

Op de website van Transavia staat dat er voor een aantal passagiers geen alternatieve vlucht beschikbaar is, geeft de Consumentenbond aan. Mensen die het betreft zouden maar twee opties krijgen, namelijk geld terug of een vlucht na de zomer. Daarmee zou de maatschappij volgens de belangenorganisatie tekortschieten, want de maatschappij zou ze de keuze moeten bieden tussen geld terug óf een andere vlucht op dezelfde dag óf een vlucht op een dag die de passagier kiest.

„Transavia zegt dat het niet iedereen een vervangende vlucht kan bieden. Maar het informeert zijn klanten niet over de mogelijkheid om zelf een andere vlucht voor te stellen, desnoods van een andere maatschappij”, zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. Dat laatste kan volgens haar voor veel consumenten nog een uitkomst zijn om toch op hun vakantiebestemming te komen.

Te weining bemanning

De Consumentenbond wijst er daarnaast op dat Transavia ook vluchten schrapt omdat er te weinig bemanning is. „Als dat binnen twee weken voor vertrek gebeurt, hebben passagiers recht op een financiële vergoeding. En als ze al op reis zijn of op de luchthaven staan, ook op verzorging. Maar Transavia verzwijgt die rechten ook.”

Eerder gaf de Consumentenbond al aan de mogelijkheid van een massaclaim tegen Schiphol te onderzoeken. Door de voor de zomer ingestelde beperkingen moeten luchtvaartmaatschappijen namelijk veel vluchten schrappen. Voor de klacht over Transavia spreekt een woordvoerster nu niet over juridische stappen. Ze zegt dat de organisatie hoopt Transavia via een oproep en het stellen van vragen nog tot veranderingen te bewegen.

De Consumentenbond benadrukt de komende tijd nauwlettend in de gaten houden of maatschappijen en reisorganisaties zich aan de regels houden. Zo kijken deskundigen van de organisatie ook nog naar de manier waarop bijvoorbeeld KLM en andere maatschappijen precies hun capaciteit beperken.