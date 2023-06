Premium Het beste van De Telegraaf

Column: boodschap over klimaat werkt als rode lap op een stier

Door Casper Burgering Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Ik hou van tennissen. In de maanden april tot en met begin juni doe ik met een vriendenteam mee aan de KNLTB voorjaarscompetitie in de dubbel. Dit doen we al grofweg 25 jaar samen, een mooie traditie.