'Ahold voert omzet in VS op ondanks stakingen'

De stakingen bij winkels in de regio New England in de VS duurden elf dagen en leverden volgens een initiële schatting van Ahold een omzetverlies van 200 miljoen dollar op. Dat zou volgens het supermarktbedrijf lager kunnen uitvallen in verband met hogere verkopen in de dagen na de staking. De analisten rekenen op een negatief omzeteffect van 288 miljoen euro.

Desondanks ramen de kenners een hogere omzet van 9,8 miljard euro voor de Amerikaanse branche, tegen 9,2 miljard euro in het tweede kwartaal van 2018. Exclusief het effect van benzine bedraagt de vergelijkbare groei 0,2 procent. Zonder het effect van de stakingen is de vergelijkbare groei goed voor 2,4 procent. Kenners bij KBC Securities beoordeelden de stakingen eerder als "een eenmalig stootje".

Pasen

De totale omzet komt volgens de consensus uit op 16,3 miljard euro. Dat was een jaar geleden nog 15,5 miljard euro. Een opsteker in de afgelopen periode waren de hogere verkopen tijdens Pasen, die deze keer in het tweede kwartaal viel.

De aandacht bij de handelsupdate gaat verder uit naar het marktaandeel van Albert Heijn in Nederland, verwachten analisten bij ING. Ook nieuwe initiatieven in die markt staan in de schijnwerpers. Volgens de consensus groeide Ahold in Nederland met 3,2 procent, het snelst in alle markten waar het actief is. De supermarkten in België en Midden- en Oost-Europa voerden de omzet met ongeveer 1 procent op, is de schatting.

Het effect van de stakingen heeft wel een weerslag op de winstgevendheid, aldus marktvorsers. De operationele winst loopt terug tot 584 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog 644 miljoen euro. De staking scheelde het supermarktbedrijf zo'n 110 miljoen euro, voorspellen de analisten. De bovengenoemde cijfers van vorig jaar zijn aangepast voor de effecten van de nieuwe boekhoudregels IFRS 16.