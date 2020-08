Avondje bankhangen levert drie ton op

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een gepensioneerde oud-docente heeft het best verdienende avondje bankhangen ooit achter de rug: zij keek naar Kassa en kwam erachter dat zij nog recht had op het nabestaandenpensioen van haar in 1996 overleden zus. Van pensioenfonds voor het onderwijs ABP kreeg ze nu alsnog, netto, €300.000 op haar rekening gestort.