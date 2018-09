’China belast ruim honderd producten VS’

China heeft volgens media een lijst van 128 Amerikaanse producten opgesteld na de strafheffingen van de VS ter waarde van $60 miljard. De uitvoering van een extra heffing op bijvoorbeeld Amerikaans varkensvlees, fruit, noten en ethanol ter waarde van $3 miljard is nog niet zeker en geldt als een relatief gematigde tegenstoot.

China zou met een rustige reactie willen beginnen, hopend dat die voldoende effect resorteert. China kaart de Amerikaanse actie als onrechtvaardig aan bij de Wereldhandelsorganisatie.

Voor de Amerikaanse heffing van $60 miljard staat eerste een ’consultatieronde’ van dertig dagen. Daarin zouden de maatregelen kunnen worden afgezwakt. De EU werd uitgezonderd van de strafheffing op staal en aluminium.

Rabobank stelt dat de heffing de Chinese export ter waarde van $35 miljard zal raken.

Aanpak soja VS

Als de WTO zich niet in het voordeel van China uitspreekt, en de huidige dreiging geen impact in Washington heeft, wil China een zwaardere reactie inzetten. „China wil geen handelsoorlog, maar is niet bang om zich erin te begeven”, aldus zijn handelsminister.

Rabobank denk dat China maar beperkt kan antwoorden in de handelsoorlog met de VS, vanwege zijn grote afhankelijkheid van Amerikaans producten zoals medicijnen, medicijnen en de sojabonen.

De tegenreactie vanuit Peking zou vooral de Amerikaanse elektronicamarkt treffen. De VS hadden in 2016 een handelsoverschot naar China van $38 miljard.

Volgens JP Morgan Asset Management „zal het effect de Verenigde Staten waarschijnlijk harder treffen en de prijzen voor consumenten en producenten verhogen”, aldus analist Hannah Anderson. UBS voorziet nauwelijks impact van de Amerikaanse heffingen. Het gaat om hooguit 2% van de hele Amerikaanse import, stelt de Zwitserse zakenbank.

De Amerikaanse soja-markt, de enige waarin de VS een handelsoverschot met China heeft, zou wel getroffen kunnen worden. China is de grootste afnemer met $14,6 miljard aankopen vorig jaar, een derde van de oogst. Maar volgens Rabobank kan China niet zonder geïmporteerde soja.

Chinese media noemden donderdagavond vooral het aandeel Boeing dat slachtoffer kan worden. Dat aandeel werd 5% lager gezet op Wall Street. China gaf in 2015 orders van $38 miljard voor nieuwe toestellen, die afgezegd kunnen worden.

De VS hekelt inbreuk op patenten door Chinese bedrijven. Andersom zouden Apple, Cisco en Intel geraakt worden door tegenmaatregelen.

Beurzen in China gingen na de aankondiging van de Verenigde Staten en de veronderstelde tegenreactie van China vrijdagochtend fors achteruit. De Hangseng-index verloor 3%, de Shanghai Composite zakte met 3,5% weg.

Internetbdrijf Tencent verloor 8%, mede nadat grootaandeelhouder Napster voor het eerst in zeventien jaar zijn belang verkleinde.

Vleesverwerker WH Group en detacheerder Li & Fung met veel activiteiten richting de Verenigde Staten raakten 10% beurswaarde kwijt.

Tegelijkertijd wonnen aandelen in landbouwproducten aan terrein in China.