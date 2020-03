AEX zwaar gehavend op weg naar ECB-besluit

De AEX-index duikelde rond half één 5,6% naar een stand van 456,97 na een tussentijds dieptepunt van 447 punten, het laagste niveau sinds eind 2016. De AMX-index gleed 6,7% onderuit tot 666,33 punten.

Het coronavirus breidde uit in Europa. Er zijn 125.326 mensen besmet, 4625 mensen overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het dodelijke virus nu als pandemie bestempeld.

„De snelheid van de verspreiding van het virus en de in de ogen van beleggers niet afdoende maatregelen van overheden om de economische gevolgen ervan te weerstaan, leidt tot steeds meer angst”, merkt ING-analist Simon Wiersma. De onverwachte ingreep van Trump zijn „symptomatisch voor het gebrek aan afstemming midden in een pandemie”, verwoordt Oxford Economics de stemming.

Beurzen gingen ook naar het laagste niveau in drie jaar. De Britse FTSE 100-index raakte 5% waarde kwijt. De Duitse DAX, waar Lufthansa met 12% terugging, zakte 5,7% en de Franse CAC 40 verloor 5,2%.

Ook elders kregen luchtvaartbedrijven tikken: ANA Holdings dipte met 5,6%, Norwegian Air zag 17% verdampen, budgetmaatschappijen easyJet en Ryanair verloren rond 7%. IAG daalde ruim 9%.

Centrale banken en overheden bieden steunprogramma’s aan. In Nederland maakt vakbond FNV zich grote zorgen over de economische onzekerheid en eist crisispakket.

Beurzen in Azië sloten in de ochtend met verlies. De Nikkei kromp met 4,4%. Japan Airlines verloor daar 7%. China meldde dat de piek van het coronavirus bereikt is.

De Amerikaanse Dow Jones-index sloot woensdag met 5,9% verlies, net boven 23.553 punten. De brede S&P 500-index zakte 4,9%. De eerste futures voor opening van de beurzen in de Verenigde Staten om 14.30 uur noteren 4,9% tot 5,2% verlies.

Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa benadrukt dat er deze week twee schokgolven over de aandelenmarkten heen zijn gegaan. „ Eerst kwam er totaal onverwachts een prijzenoorlog in de oliemarkt en daarna kwam president Trump daar nog over heen met zijn drastische maatregel om een inreisverbod voor Europa in te stellen. De financiële markten hadden echter ook veel meer van Trump verwacht om de economische impact van het coronavirus te verminderen.”

Beleggers keken verder uit naar ECB-president Christine Lagarde, die vanmiddag het rentebesluit naar verwachting met steunmaatregelen zal uitrusten om de negatieve economische gevolgen van het nieuwe coronavirus te verzachten.

De verwachting is dat de centrale bank zijn opkoopprogramma van obligaties zal uitbreiden en mogelijk rentetarieven aanpast, in navolging van de eerdere verrassende renteverlagingen door de Bank of England en de Federal Reserve. „Als we niet ingrijpen, kan er net zo’n economische schok ontstaan als in 2008”, waarschuwde zij.

Volgens van de Groep is het vooral van belang dat de ECB financiële steun via de banken beschikbaar stelt aan mkb-bedrijven die het moeilijk hebben door de economische schade door het coronavirus.

Brentolie zakte 5%. De euro noteerde 0,4% hoger op $1,132. Bitcoin daalde met 7% tot $7373.

Vliegverbod dreunt door

Bij de hoofdfondsen geen enkele winnaar. Daar ging Aegon met 10% terug en ING met 8,8%. Betalingsverwerker Adyen raakte 7% kwijt en verzekeraar ASR zakte 7,4%. Biotechbedrijf Galapagos ging met 9,5% zuidwaarts.

Indexzwaargewicht ASML verloor 6,9% en staalmaker ArcelorMittal zag 9% beurswaarde wegsmelten.

Bij de middelgrote fondsen noteerde Air France KLM eerst bijna 17% verlies na het vliegverbod, om later tot 11,4% terug te zakken op de als dramatisch ontvangen Amerikaanse aankondiging.

Bodemonderzoeker Fugro viel met 11,2% terug. Metalenleverancier AMG verloor 12,4%.

Voor fitnessketen Basic-Fit verhoogde Morgan Stanley zijn van underweight naar equal-weight. Volgens de bank is Basic-Fit in het huidige onzekere beursklimaat minder gevoelig dan hotelexploitanten, cruisemaatschappijen en touroperators. Het kocht voor €1,6 miljoen eigen aandelen in.

Diervoederbedrijf For Farmers verloor 5% na bedrijfsresultaten die tegenvielen. KBC verlaagde zijn koersdoel naar €6 bij een houden-advies. Het zegt uit te kijken naar de nieuwe strategie van het bestuur.

Market maker Flow Traders profiteert altijd bij volatiliteit en won 4%.

Bij de smallcaps geen enkele winnaar. Lucas Bols raakte daar 12% kwijt in de bodem van de AScX-index, ICT Group verloor 11%.