Trump en Lagarde laten AEX diep vallen

De AEX-index duikelde bij het slot maar liefst 10,8% naar een stand van 432,10 punten. De AMX-index gleed zelfs 13% onderuit tot 621,44 punten.

De toelichting van ECB-president Christine Lagarde wist de gemoederen onder beleggers bepaald niet tot bedaren te brengen. „Vooral de laconieke opmerking van Lagarde over de oplopende spreads tussen Duitsland en de perifere Zuid-Europese landen viel in slechte aarde, stelt Bas Geffen, econoom bij Rabobank. „Als landen, zoals Italië en Spanje, meer rente moeten betalen voor staatsleningen hebben ze minder financiële slagkracht om de economische schade door het coronacrisis effectief aan te pakken. Aan de andere kant had Lagarde ook een onmogelijke taak door niet te weinig, maar ook niet te veel te doen.”

De ECB liet bij het rentebesluit weten om met goedkope leningen te komen voor banken. Daarnaast wordt het opkoopprogramma van obligaties verruimd. De rentetarieven bleven ongwijzigd. De maatregelen moeten een financiële crisis door het coronavirus afwenden. De rentetarieven bleven ongemoeid. Lees hier ons LIVEBLOG terug.

Volgens Geffen was het ongewijzigd houden van de rentestanden door de ECB een verassing in de markt. Hij wijst er echter op dat de ECB vooral heeft besloten gerichte maatregelen te nemen met onder meer het verstrekken van zeer goedkope leningen op de korte termijn , maar ook voor de iets langere termijn om de financiële gevolgen van het coronacrisis het hoofd te bieden. De verdere verruiming van het opkoopprogramma met in totaal €120 miljard tot het einde van dit jaar was met name bestemd voor de kredietverlening richting het bedrijfsleven, stelt Geffen. „Met het verder verlagen van de rente had de ECB banken nog meer in de problemen kunnen brengen. Door de goedkopere leningen kan de bankensector zijn positie behouden en de kredietverlening naar het midden- en kleinbedrijf op gang houden. De totale omvang van het pakket werd door de markt echter beoordeeld als te weinig.”

De rigoreuze maatregel van president Trump om een reisverbod in te stellen voor Europa zorgde bij het begin van de handel al voor een stroom aan verkooporders. Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Partners, geeft aan dat Trump met het reisverbod zijn doel heeft voorbij geschoten. „Trump is met zijn herverkiezing aan het spelen doordat hij zijn handelspartners tegen zich in het harnas heeft gejaagd, maar ook doet hij alsof het coronavirus is tegen te houden door de grens op slot te gooien.”

„De snelheid van de verspreiding van het virus en de in de ogen van beleggers niet afdoende maatregelen van overheden om de economische gevolgen ervan te weerstaan, leidt tot steeds meer angst”, merkt ING-analist Simon Wiersma.

Beurzen elders in Europa gingen ook hard onderuit. De Duitse DAX dook 11,1% omlaag en de Franse CAC 40 gleed 11,2% weg.

Centrale banken en overheden bieden steunprogramma’s aan. In Nederland maakt vakbond FNV zich grote zorgen over de economische onzekerheid en eist crisispakket.

Brentolie zakte 5%. De euro noteerde 0,4% hoger op $1,132. Bitcoin daalde met 7% tot $7373.

Vliegverbod dreunt door

Bij de hoofdfondsen was geen enkele winnaar te vinden. ABN Amro kreeg een dreun van 21,2% en ING maakte een snoekduik van 19,4%. „Financiële waarden worden altijd hard geraakt in deze onrustige beurstijden , stelt Westerterp. „Ook kan er angt zijn dat de Fed nog een keer een renteverlaging gaat doorvoeren.”

De verzekeraars zaten eveneens in zwaar weer. Aegon werd 21,6% teruggeworpenASR zakte 7,4%. Biotechbedrijf Galapagos ging met 13,5% zuidwaarts.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco zag de koers met 21,6% kelderen.

Indexzwaargewicht ASML raakte 8,2% en staalmaker ArcelorMittal zag maar liefst 18,5% beurswaarde wegsmelten.

Bij de middelgrote fondsen noteerde Air France KLM eerst bijna 17% verlies na het vliegverbod, om later tot 12,7% terug te zakken op de als dramatisch ontvangen Amerikaanse aankondiging.

Bodemonderzoeker Fugro werd 26% omlaag getrokken. Metalenleverancier AMG verloor 12,4%. Het met schulden beladen Altice Europe zag 21,3% van zijn beurswaarde verdampen.

Market maker Flow Traders profiteert altijd bij volatiliteit en won 2,5%.