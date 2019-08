Deere schuift in top bedrijf

Het zijn zware tijden voor Deere. Veel boeren in de Verenigde Staten hebben het moeilijk door de handelsoorlog en door lage gewasprijzen. Daardoor wordt er minder geïnvesteerd in nieuwe werktuigen.

Met het terugtreden van Allen worden de functies van topman en voorzitter nu gescheiden. May is voorzichtig klaargestoomd voor zijn nieuwe positie. Hij was sinds april onder meer operationeel directeur. Eerder in zijn carrière gaf hij leiding aan de Chinese activiteiten van het bedrijf.