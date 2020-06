Thuiswerken levert meeste Nederlanders besparing op

Thuiswerkers hebben extra kosten, maar besparen aan de andere kant ook veel, bijvoorbeeld aan de dagelijkse lunch. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na bijna drie maanden is het wel duidelijk: thuiswerken is een blijvertje. Ook in de komende periode zullen werknemers die het kunnen, regelmatig het kantoor een dagje overslaan. Wat doet dat met de portemonnee? „De behoefte om regelmatig nieuwe kleding te kopen is verdwenen.”