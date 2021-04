Financieel

Belegger ziet brood in Takeaway; ING blijft liggen

Op het Damrak hadden de dalers licht de overhand. Beleggers keken de kat uit de boom in afwachting van de cijferregen die later deze week de markt overstroomt. Arcelor en ING maken een terugtrekkende beweging. In de Midkap is Air France KLM in trek.