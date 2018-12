Duizendmaal dank

Ellen* krijgt het Spaans benauwd als ze het bericht van de Belastingdienst leest dat haar auto volgende week in beslag wordt genomen. Zij heeft namelijk een belastingschuld omdat zij nog over een afgelopen jaar inkomstenbelasting moet betalen.

De Belastingdienst wil dat bedrag invorderen door haar auto in beslag te nemen. Het bericht geeft Ellen grote zorgen want ze heeft haar auto juist heel hard nodig. Ze moet elke week naar een revalidatiecentrum rijden. Ze kan dus echt niet zonder.

Ellen heeft een paar jaar geleden een ongeluk gehad en is daardoor lang ziek geweest. Veel dingen kon ze niet regelen, ook de belastingaangifte niet. Gelukkig heeft haar boekhouder onlangs alsnog aangifte gedaan over de jaren dat ze ziek was. En wat bleek? Ze heeft nog recht op een paar duizend euro aan hypotheekrenteaftrek. Ellen verwacht dus binnenkort geld terug te krijgen en de schuld te kunnen betalen. Ze snapt dan ook helemaal niks van het bericht over het in beslag nemen van haar auto.

Uitstel van betaling

Ze neemt contact met ons op en onze medewerker Evalien begrijpt meteen dat het bericht van de Belastingdienst Ellen veel stress geeft en onderneemt snel actie. Er blijkt een regel te bestaan dat als een belastingplichtige op korte termijn geld terug verwacht van de Belastingdienst, zij uitstel van betaling kunnen geven, tot het bedrag kan worden verrekend met de belastingaanslag. Precies de situatie van Ellen.

Evalien neemt dan ook meteen contact op met de Belastingdienst en vraagt hen om te overwegen de auto niet in beslag te nemen. En gelukkig, door de snelle actie van Evalien gaat de Belastingdienst er inderdaad van uit dat Ellen recht heeft op een teruggaaf. En ook al moet de teruggaaf nog officieel worden vastgelegd, de Belastingdienst neemt de auto niet in beslag. Ze bellen Ellen zelf om haar dit te laten weten.

Huilen van geluk

Ellen is dolblij dat ze niet meer in de stress hoeft te zitten en gewoon met haar auto naar het revalidatiecentrum kan blijven rijden. Ze belt speciaal nog eens met Evalien om haar te laten weten dat ze zo blij is dat ze ervan kan huilen en dankt ons duizendmaal voor onze hulp.

Verhalen zoals die van Ellen, dat zijn zaken waar we een snelle oplossing voor zoeken. Het is goed om te zien dat instanties zoals de Belastingdienst meteen ingrijpen als wij ze erop wijzen dat regels elkaar in de weg zitten waardoor mensen in grote problemen kunnen komen. Nationale Complimentendag was begin maart, maar de duizendmaal dank van Ellen geef ik toch graag nog even door aan de Belastingdienst en alle overheidsinstanties die problemen van burgers snel en dichtbij hen oplossen!

*gefingeerde naam