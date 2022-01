Notarissen boeren top door huizengekte en startende ondernemers

Dat meldt de KNB, de beroepsorganisatie van het notariaat. De stijging van 2,5% in 2021 komt voor een groot deel voor rekening van de hypotheekakten. Dit aantal steeg met ruim 35.000 tot iets meer dan 476.000; een plus van 8%.

Het aantal overdrachten van onroerend goed nam wel voor het eerst in jaren af, van ruim 405.000 overdrachtsakten in 2020 naar 37.000 vorig jaar. Volgens de KNB is dit een direct gevolg van de stagnatie op de woningmarkt.

Opvallend is dat in het volledige coronajaar 2021 het aantal opgerichte bv’s met 15% is gestegen, van ruim 10.000 in 2020 naar bijna 80.000 nieuwe besloten vennootschappen.

In de familiepraktijken nam het aantal testamenten toe met 4000 naar een een totaal van ruim 310.000. Verder was er een flinke stijging te zien bij samenlevingscontracten, dat met bijna 9% toenam, en het aantal akten met huwelijkse voorwaarden dat met bijna 12% steeg. Ook stelden notarissen weer meer levenstestamenten en verklaringen van erfrecht op.

De afgelopen vijf jaar is het aantal notariële akten toegenomen met ruim 28%, van ruim 1,5 miljoen naar de meer dan twee miljoen vorig jaar.