Familiebedrijven vrezen gevolgen van afschaffing opvolgingsregeling

Amsterdam - De ruime fiscale vrijstelling bij bedrijfsopvolging binnen de familie ligt al jaren onder vuur. Het doemscenario, versobering of zelfs afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), kwam vorig jaar een stap dichterbij. Toen concludeerde het Centraal Planbureau dat de regeling weggegooid geld is omdat de meeste familiebedrijven over voldoende vrije financiële middelen beschikken om de erf- of schenkbelasting te betalen. Drie familiebedrijven vertellen wat de BOR voor hun bedrijf betekent en wat de gevolgen zijn als de schaar er daadwerkelijk in gaat.

Vanwege de dreigende versobering of afschaffing heeft Wim Stam de helft van de aandelen al overgedragen. Ⓒ EIGEN FOTO