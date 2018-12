Shoppen op de smartphone steeds populairder

Dat gaat ten koste van bestellingen via laptop en desktop. In totaal deden Nederlanders vorig jaar 25,7 miljoen aankopen via de smartphone. Vooral schoenen en kleding, reizen en levensmiddelen waren populair onder de ’smartphone-shoppers’. Dat blijkt uit onderzoek van GfK.

Jongeren grijpen makkelijker naar de telefoon om wat te kopen dan ouderen: 52% van de jongeren heeft in 2017 de smartphone gebruikt voor een online aankoop. Bij 50-plussers is dat maar 16%.