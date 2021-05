Ahold helpt AEX bij herstel; ABN gaat onderuit

De AEX noteert rond kwart over negen 0,2% hoger bij 696,97 punten. Een dag eerder speelden inflatiezorgen de hoofdgraadmeter nog fors parten. De Midkap-index gaat onder druk van ABN 0,4% achteruit naar 1039 punten.

In Azië was de stemming in Japan vanochtend bedrukt. De Nikkei-index in Tokio zakt 1,6% na het verlies van dik 3% een dag eerder.

Op Wall Street was de Dow Jones-index gisteravond in mineur, terwijl techbeurs Nasdaq een forse verbetering liet zien. Vanmiddag zijn de ogen van beleggers gericht op Amerikaanse inflatiecijfers.

Hoofdrol Prosus

In de AEX was Ahold Delhaize in trek met een winst van 1,9%. Het moederconcern van Albert Heijn schroefde zijn winstverwachting voor dit jaar op.

Aegon moet 0,4% afstaan. De verzekeraar voerde de winst in het eerste kwartaal flink op dankzij kostenbesparingen en de gestegen aandelenmarkten in het afgelopen kwartaal. Daar stond tegenover dat er met name uit de Verenigde Staten meer claims kwamen, vooral als gevolg van de coronapandemie.

Just Eat Takeaway zakt 2,7% weg. Branchegenoot Delivery Hero keert terug naar Duitsland, waar het de concurrentie wil aangaan met de Nederlandse rivaal.

Techfondsen laten een herstel zien. Prosus voert de lijst met winnaars aan. De techinvesteerder krijgt er 3,4% bij. Adyen koerst 1,6% hoger.

Midkapper ABN Amro duikt 6,3% omlaag. Het bankconcern leed afgelopen kwartaal tientallen miljoenen euro verlies als gevolg van de megaschikking vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.

SBM Offshore komt flink onder druk na de cijfers en levert 3,1% in. De maritieme dienstverlener zag de kwartaalomzet dalen en handhaafde zijn omzetdoelstelling voor het gehele jaar.

Alfen viel in de smaak met een vooruitgang van 4,9%. De laadpalenfabrikant wist de winst in het eerste kwartaal flink op te voeren dankzij een sterke vraag naar laadpalen voor elektrische auto's en energieopslagsystemen zoals batterijen.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android.