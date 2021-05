Inflatiedomper doet AEX amper pijn

De AEX is 0,2% lager gesloten op 694,8 punten. De Midkap-index kachelde onder druk van ABN Amro 0,5% achteruit naar 1038,1 punten.

De meeste andere Europese graadmeters wonnen terrein. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 sloten respectievelijk 0,8%, 0,3% en 0,1% hoger.

Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 0,8% en 1,9% lager.

De begin deze week al opgelaaide inflatieangst werd om half drie verder aangewakkerd door tegenvallende cijfers uit de VS. De inflatie bedroeg in april op jaarbasis 4,2% tegen een verwachte 3,6%. De voor onder meer de volatiele grondstofprijzen gecorrigeerde inflatie kwam op maandbasis op 0,9% tegen een verwachte 0,3%.

Steeds meer beursexperts vrezen dat de Fed in de zomer het woord taperen zal laten vallen, ofwel het terugschroeven van de obligatieaankopen. En dat hiermee reeds in de tweede jaarhelft begonnen wordt. Dit pakt vooral slecht uit voor technologieaandelen, aangezien hun toekomstige winsten tegen hogere rentes contant moeten worden gemaakt.

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van Bond Capital Partners maakt zich vooralsnog niet heel veel zorgen over de inflatie. „Zo is de kerninflatie al decennialang niet meer boven de 2% gekomen mede door de onderliggende krachten, zoals de ontwikkeling van de technologie. Ook looninflatie, een stijging van de loonkosten voor bedrijven, ligt niet voor de hand.”

Westerterp houdt er rekening mee dat de AEX de komende tijd per saldo weinig beweging zal laten zien. „Het cijferseizoen loopt bijna ten einde en de heropening van de economie is al in de koersen ingeprijsd. Er zit een nieuwsluwe periode aan te komen.

In de AEX eindigde Aegon met een winst van 7,5% bovenaan. De verzekeraar voerde de winst in het eerste kwartaal flink op dankzij kostenbesparingen en de gestegen aandelenmarkten in het afgelopen kwartaal. Bij Aegon is de hand van de nieuwe topman Laird Friese zichtbaar die de niet-kernactiviteiten aan het wegsnijden is, stelt Westerterp.

Zwaargewicht Shell klom 3,7%, geholpen door de opmars van de olieprijzen.

Ahold Delhaize won 3%. Het moederconcern van Albert Heijn schroefde zijn winstverwachting voor dit jaar op. „Het is vooral wachten totdat de echte waarde van Bol.com naar de voorgrond komt”, meldt Westerterp.

Prosus kreeg er 2,1% bij, op het nieuws dat de techinvesteerder bijna de helft van de uitstaande aandelen van zijn Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers overneemt. Hierdoor stijgt het vrij verhandelbare aantal aandelen, wat ervoor kan zorgen dat Prosus in de vooraanstaande Eurostoxx 50 komt.

Just Eat Takeaway zakte 8,1%. Branchegenoot Delivery Hero keert terug naar Duitsland, waar het de concurrentie wil aangaan met de Nederlandse rivaal. Die had twee jaar nagenoeg een monopolie en kon de marketingkosten zodoende beperkt houden.

Bekijk ook: Laatste horde voor Amerikaans avontuur Just Eat Takeaway

Betalingsverwerker Adyen sloot 5,9% lager.

De toeleveranciers aan de chipsector hadden het ook zwaar. ASMI en Besi verloren 5,9% respectievelijk 4,2%.

Midkapper ABN Amro dook 5,8% omlaag. Het bankconcern leed afgelopen kwartaal tientallen miljoenen euro verlies als gevolg van de megaschikking vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.

SBM Offshore leverde 0,8% in. De maritieme dienstverlener zag de kwartaalomzet dalen en handhaafde zijn omzetdoelstelling voor het gehele jaar.

Boskalis sprintte 5,7% vooruit, na de publicatie van een meevallende kwartaalupdate.

Alfen klom 2,1%. De laadpalenfabrikant wist de winst in het eerste kwartaal flink op te voeren dankzij een sterke vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s en energieopslagsystemen zoals batterijen.

De in de AScX-index opgenomen platformbouwer Sif Holding daalde 0,6% na de publicatie van zijn resultaten.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android.