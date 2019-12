'Altice Europe praat over belang in Portugal'

Altice probeert al langere tijd een belang in zijn Portugese netwerk te slijten. De gesprekken leken vastgelopen, maar zijn volgens de ingewijden in de afgelopen weken in een stroomversnelling geraakt. Het door Omers geleide consortium is koploper om een belang te nemen, maar niet de enige geïnteresseerde partij.

Het onder een grote schuldenlast gebukt gaande Altice is al enige tijd bezig bezittingen deels of in zijn geheel te verkopen. Met de opbrengst kunnen dan schulden worden afgelost.