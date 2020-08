Bitcoin zet nieuwe aanval in op jaartop

De waarde van bitcoin tikte vanochtend al even de grens van $12.000 even aan, maar viel rond 15.00 uur weer wat terug tot $11.917. Begin augustus werd nog een jaarrecord van $12.118 neergezet.

De animo bij beleggers om in de bitcoin te stappen is in de voorbije weken weer sterk aangewakkerd. De digitale munt wordt net als goud steeds meer gezien als veilige haven in onzekere tijden. De aangewakkerde spanningen tussen China en de VS speelt de digitale munt eveneens in de kaart

Experts houden er rekening mee dat er voor de bitcoin na het passeren van de jaartop nog meer in het vat zit. Het eerstvolgende koersdoel is is $12.325 dat vorig jaar augustus werd bereikt.

De prijs van de bitcoin is nog wel ver verwijderd van de eind 2017 neergezette top van ruim $20.000, maar zit sinds 2019 – zij het met vallen en opstaan – wel duidelijk in de lift.