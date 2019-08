Bijltjesdag op Amsterdamse beurs

In nog geen tien minuten tijd is de waarde van de 25 belangrijkste aandelen met gemiddeld 2,2% gedaald. Dat betekent dat er voor miljarden aan beurswaarde is verdampt. Gisteren ging het op de Amerikaanse beurzen ook al hard naar beneden. De toonaangevende Dow Jonesindex sloot met een verlies van 1%.

Tussen de Amsterdamse aandelen zitten flinke uitschieters naar beneden. Zo verloor het aandeel Aegon in korte tijd 6,1% van zijn waarde, duikt ArcelorMittal bijna 7% omlaag, en raken beleggers in ING bijna 5% van de koers van gisteren kwijt.

De reden voor alle beursmalaise is de aankondiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese producten. President Trump kondigde die gisteren aan, als drukmiddel op Peking. Handelaren zijn bang dat de nieuwe heffingen de handelsoorlog tussen de twee landen alleen maar verergert.