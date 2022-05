Recordgroei voor detailhandel, terwijl roep om personeel toeneemt

Ten opzichte van een jaar eerder liepen de opbrengsten met 14 procent op. Vooral kledingwinkels, schoenenzaken en bouwmarkten kenden een grote omzetstijging. Kledingwinkels behaalden met een groei van 91 procent zelfs het hoogste omzetniveau in tien jaar.

Bij winkels die tijdens de pandemie wel geopend mochten blijven, is het beeld anders. Volgens het CBS lieten drogisterijen met een plus van 6 procent bijvoorbeeld een relatief lage omzetgroei zien. Bij supermarkten daalde de omzet, terwijl speciaalzaken, zoals slagerijen en kaaswinkels, er wel in slaagden om hun opbrengsten op te voeren. Over de gehele linie was in de foodsector sprake van een omzetdaling van 1 procent.

Maar het fikse omzetherstel betekent niet dat de detailhandel nu weer uit de zorgen is. Bij een peiling door het CBS aan het begin van het tweede kwartaal gaf bijna 40 procent van de winkeliers aan dat personeelstekort de belangrijkste belemmering is voor de bedrijfsvoering. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde dat op 34 procent uitkwam. Ten opzichte van het begin van het voorgaande kwartaal steeg dit percentage voor winkeliers het meest van alle bedrijfstakken en verdubbelde ongeveer. Daarnaast voelen winkeliers zich de laatste tijd vaker belemmerd door tekorten aan materialen en andere zaken.

De omzetgroei van de detailhandel is voor een deel ook te verklaren door de flink opgelopen inflatie. Maar de toegenomen hoeveelheid verkochte producten was in het eerste kwartaal met afstand de grootste factor. Veel prijsverhogingen moeten bovendien nog komen. Ruim zes op de tien winkeliers hebben tegen het CBS gezegd dat ze verwachten dat de prijzen de komende drie maanden zullen stijgen. Een kwartaal geleden zeiden nog maar vier van de tien detailhandelaren dat.