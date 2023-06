Premium Het beste van De Telegraaf

Geen akkoord in de EU over hervorming elektriciteitsmarkt

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

De grote kerncentrale Gravelines, in Noord-Frankrijk. Ⓒ ANP/HH

Luxemburg - EU-energieministers zijn er maandag niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. Tijdens een urenlange vergadering in Luxemburg was er enorme weerstand tegen het langer subsidiëren van Poolse kolencentrales en het risico op een reusachtig concurrentievoordeel voor de Franse industrie.