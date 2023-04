Kifid stelt maximum aan rente voor nieuw doorlopend krediet

Voor het berekenen van te veel betaalde rente op doorlopend consumptief krediet met variabele rente, geldt voortaan als basis de variabele rente op nieuwe woninghypotheken zoals De Nederlandsche Bank (DNB) die publiceert. Daar bovenop mag de geldverstrekker 5,28% leggen. In januari was de variabele hypotheekrente volgens DNB 3,96%, dus dan geldt voor flexibel krediet met variabele rente de maximumgrens van 9,24%.

Bekijk ook: ABN Amro zoekt nog groep gedupeerden woekerrente

Deskundigenrapport

Met deze maatstaf volgt Kifids geschillencommissie de conclusies en het advies uit het deskundigenrapport Onderzoek alternatieve referentierente doorlopend consumptief krediet. DNB publiceert het variabele rentetarief voor nieuwe woninghypotheken op zijn website.

Alleen al ABN Amro zette aanvankelijk €340 miljoen apart voor de compensatie van klanten met dit type krediet. Daar kwam in september vorig jaar nog eens €120 miljoen bij, omdat de commissie van beroep van het Kifid bepaalde dat banken ook rente op rente moesten vergoeden die klanten waren misgelopen.

Noodzaak

De noodzaak voor een nieuwe grens was opgekomen doordat DNB is gestopt met de publicatie van de rentereeks voor doorlopend consumptief krediet. Aan die rente was het maximum gekoppeld in eerdere procedures waarin consumenten te veel betaalde rente met succes terugeisten. Voor de periode 1 juni 2010 – 1 mei 2022 is de referentierente gelijk aan de DNB-rentereeks voor doorlopend consumptief krediet. Voor de periode vóór 2010 geldt diezelfde rente minus 0,91 procentpunt als maatstaf.

Kifid zegt al klachten in behandeling te hebben over doorlopend consumptief krediet dat nog doorloopt na 1 mei 2022. „Met deze duidelijkheid is dit punt geen belemmering meer de behandeling van dit type klachten. De consumenten betrokken bij deze klachten ontvangen voor eind mei van Kifid nader bericht”, meldt het instituut woensdag.