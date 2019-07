Powell: Fed staat klaar om in te grijpen

Een en ander staat in een gepubliceerde verklaring van de Fed. Powell verschijnt later op de dag in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om commentaar te geven op het monetaire beleid. Op de financiële markten wordt al dagen naar dit optreden uitgekeken. Beleggers hopen dat Powell dan meer duidelijkheid zal geven over een eventuele rentestap later deze maand.

Bij de meest recente vergadering van de Fed werd de deur al op een kier gezet voor een renteverlaging. Ook de onafhankelijkheid van de Fed is onderwerp van gesprek. President Donald Trump riep Powell meermaals op de rente te verlagen.

Op de financiële markten wordt nog altijd gerekend op een renteverlaging later deze maand, al is er meer onzekerheid na het beter dan verwachte banenrapport van vrijdag. Powell verschijnt donderdag tevens in de Amerikaanse Senaat.