Voorzichtig herstel op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag, in tegenstelling tot andere beurzen wereldwijd, met kleine plussen aan de laatste sessie van de week begonnen. Dit na de stevige koersval een dag eerder toen beleggers zich nerveus toonden door de dreigende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. De zorgen werden een dag lager op Wall Street enigszins terzijde geschoven.