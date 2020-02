Uitvaart bij graf van Spaanse koningen

Prinses Beatrix voor de Laurentiuskerk in het Escorial buiten Madrid. Het monument straalt de macht uit van Filips II, de aartsvijand van Willem van Oranje, stamvader van de Oranjes. Ⓒ FOTO EPA

Prinses Beatrix was afgelopen week in Spanje, voor de uitvaart van prinses Pilar de Bourbon (83), zus van de voormalige Spaanse koning Juan Carlos. De plechtigheid vond plaats in het Escoriaal, het klooster-paleis dat streng religieuze koning Filips II (1527-1598) liet bouwen buiten Madrid. Sinds het overlijden van keizer Karel V zijn de Spaanse koningen hier begraven.