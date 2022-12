Premium Het beste van De Telegraaf

Vermogensreus JPMorgan: ’Obligaties keren versneld terug in top’

Door Theo Besteman

Juvyns: ’Vooral kansen in Amerikaanse markten, groene obligaties gaan het nog jaren goed doen.’ Ⓒ JPMORGAN

Amsterdam - De economie in Europa en de VS glijdt niet meer weg richting een harde crash. Zij koersen af op hooguit een milde recessie. „En niet meer dan dat”, aldus beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management in de vooruitblik voor 2023. De piekinflatie zou bovendien achter de rug zijn. „Obligaties keren daarmee terug, nog meer dan ze nu al doen.”