Afstuderen tijdensde coronacrisis: hoe zijn je kansen dan? Ⓒ foto Anne van der Woude

Amsterdam - Je zou maar nu afstuderen. Recordaantallen werknemers vragen een werkloosheidsuitkering aan, bedrijven hebben vacaturestops en even bijbeunen in de horeca zit er ook al niet in. Waar komt de klas van 2020 terecht?