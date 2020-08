Tesla-baas Elon Musk stormt top vijf rijkenlijst binnen

Volgens de dagelijks bijgehouden miljardairlijst van Bloomberg heeft Musk dit jaar zijn vermogen al zien stijgen naar $57 miljard. In totaal is de excentrieke topman die zo’n 20% van de aandelen Tesla in handen heeft, goed voor $84 miljard. Daarmee is hij met stip de top vijf van rijkste mensen wereldwijd binnengedrongen. Ter vergelijking: in 2010 kwam Musk voor het eerste in de Fortune 500 met een vermogen van $2 miljard.

In maart zakte de koers van Tesla nog fors weg vanwege de uitbraak van de coronapandemie. Vanaf april werd echter een krachtig herstel ingezet, waarbij record na record werd aangescherpt. Beleggers reageerden onder meer enthousiast op de aanhoudende winstgevendheid bij Tesla en het opvoeren van de productiecapaciteit. De komst van een megafabriek in Duitland en de goede verkoopcijfers in China droegen ook bij aan de grote kooplust.

Naast de uitstekende gang van zaken van Tesla op Wall Street legt het grote belang van Musk in ruimtevaartbedrijf SpaceX hem ook geen windeieren. Naar schatting zou de waarde van SpaceX al zijn opgelopen naar $44 miljard. Volgens een Amerikaanse bank ligt een waarde tot ruim boven de $100 miljard in het verschiet.

In de rijkenlijst gaat Jeff Bezos , topman en grootaandeelhouder bij Amazon, nog steeds stevig aan kop. Zijn vermogen bedraagt momenteel $188 miljard. Bill Gates, voormalig topman van Microsoft, staat op plek twee met $121 miljard.