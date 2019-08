Piloten British Airways gaan staken

Londen - Piloten van British Airways gaan volgende maand staken. Dat heeft de Britse pilotenvakbond Balpa aangekondigd. Het is de eerste pilotenstaking bij de luchtvaartmaatschappij in veertig jaar. De piloten eisen een loonsverhoging en nieuwe afspraken over winstdeling en uitbetaling in aandelen. British Airways noemt de staking "onacceptabel".