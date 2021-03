Twitter-baas Dorsey en Jay-Z onder één dak bij Square na aankoop muziekdienst Tidal

Met de deelneming in Tidal is een bedrag gemoeid van €297 miljoen deels in contanten en deels in aandelen. Als onderdeel van de deal zal Jay-Z toetreden tot het bestuur van Square.

Square wil met deze stap zijn zijn activiteiten met de financiële dienstverlening in de muziekwereld. Tot de doelgroep behoren onder meer muzikanten en opkomende artiesten.

Bitcoinfonds

Dorsey en Jay-Z sloegen eerder la de handen met de oprichting van een bitcoin-fonds. Het doel van het fonds is om de digitale munt een gangbaar betaalmiddel te maken voor het internet. Samen hebben ze 500 bitcoin in het fonds gestoken.

Bekijk ook: Hierdoor steeg bitcoin naar recordhoogte

Via Square is Dorsey al langere tijd zeer actief in de handel met bitcoins. Eind vorig jaar sloeg hij nog voor $50 miljoen aan digitale munten in.

Jay-Z kwam onlangs nog in het nieuws met zijn champagnebedrijf Armand de Brignac’. De drankendivisie bij het Franse conglomeraat van luxe merken LVMH gaat samenwerken om het merk wereldwijd op de markt te brengen.