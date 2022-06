ING trekt zich terug uit Filipijnse consumentenmarkt

Hoewel ING al sinds 1990 actief is in de Filipijnen, werden de diensten voor particulieren pas in 2018 uitgerold. Dat was toen bedoeld als eerste stap van een breder groeiplan voor consumentenactiviteiten in Azië. Maar daarna kwam onder meer de coronacrisis. De onzekere economische situatie in de afgelopen jaren leidde ertoe dat ING besloot de activiteiten niet uit te breiden naar andere landen.

Dat laatste betekende ook dat de Filipijnse consumententak opnieuw tegen het licht moest worden gehouden. ING telt er inmiddels meer dan 380.000 klanten met bijvoorbeeld spaarrekeningen en leningen. Toch vindt ING dit in combinatie met het groeiperspectief voor de komende jaren niet voldoende om vast te houden aan de consumententak in de Filipijnen.

De bank gaat wel door met zijn al langer bestaande diensten voor bedrijven in het Aziatische land. Wat de stap precies betekent voor de circa 120 lokale ING-medewerkers voor de consumenten- en zakelijke markt is nog niet bekendgemaakt. Filipijnse spaarklanten hoeven volgens de bank nu nog geen actie te ondernemen. Ze houden toegang tot hun geld en krijgen binnenkort meer informatie.

ING blijft daarnaast ook nog in de Filipijnen actief via IBSS Manila, waar ongeveer 3000 mensen werken. Dit in 2013 opgezette onderdeel verzorgt tal van diensten voor ING wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan onderzoekswerkzaamheden en IT-activiteiten.