AkzoNobel doet bod op Finse verfmaker Tikkurila

Met het bod gaat AkzoNobel de strijd aan met het Amerikaanse PPG om Tikkurila.

PPG deed eerder deze maand een aangepast bod van ruim 1,2 miljard euro op Tikkurila, waar de Finnen mee akkoord gingen. Eind vorig jaar had het Amerikaanse bedrijf nog 1,1 miljard euro over voor het bedrijf dat met name in Scandinavië en de Baltische staten sterk is. AkzoNobel gaat 13 procent boven het verhoogde bod zitten en vraagt de directie van het bedrijf om in gesprek te gaan over het bod.

Topman Thierry Vanlancker van AkzoNobel vindt dat zijn bedrijf en Tikkurila „een natuurlijke combinatie” vormen en spreekt over een „gedeeld Europees erfgoed.” Ook hebben de twee bedrijven dezelfde ideeën over milieuvriendelijkheid.

Avances afgewezen

Om voor de overname goedkeuring te krijgen heeft AkzoNobel al afspraken gemaakt met het Deense Hempel om verschillende onderdelen te verkopen, waaronder AkzoNobels activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Scandinavië en de Baltische staten. Hoeveel die overeenkomst opbrengt, is niet direct duidelijk.

AkzoNobel en PPG zijn geen onbekenden van elkaar. Het Amerikaanse bedrijf deed in 2017 een vijandelijke poging om AkzoNobel over te nemen. Dat wees herhaaldelijk de Amerikaanse avances af, maar kreeg het daardoor wel aan de stok met activistische aandeelhouders. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat AkzoNobel zijn speciaalchemietak in 2018 van de hand deed en alleen als verfbedrijf doorging.