’Miljardair en koper Neverland brengt exclusieve club naar beurs’

De beursgang van Soho House op de beurs in New York zou volgende maand gepland staan. De beurswaarde van de exclusieve club wordt geschat op $3 miljard.

Hoewel Soho House ook flink gebukt gaat onder de coronacrisis zou nog steeds 90% van de leden zijn abonnement hebben aangehouden. Ook in Amsterdam heeft het van oorsprong Britse bedrijf een vestiging. In totaal zijn er wereldwijd 27 clubs in onder meer Londen en New York.

Eerdere beursgang afgeblazen

In 2018 waren er ook plannen om Soho House naar de beurs te brengen. De onwil bij onder meer oprichter Nick Jones om zijn aandelen te verkopen, stonden destijds een eerder debuut in de weg.

Ron Burkle kocht vorig jaar Neverland Ranch’, het landgoed van voormalige superster Michael Jackson. Ⓒ AP

Burkle kwam vorig jaar nog in de belangstelling te staan vanwege de aankoop van ’Neverland Ranch’, het landgoed van voormalige superster Michael Jackson. Hij legde daar naar schatting het bedrag van $22 miljoen voor neer.

De Amerikaanse zakenman is met zijn investeringsbedrijf actief in een scala aan bedrijven. Zo heeft hij ook belangen in start-ups van technologiebedrijven.