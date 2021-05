AB InBev tapt uit ander vaatje met aanstelling nieuwe topman

Brito werkt al 32 jaar voor de brouwer, waarvan dus 15 jaar als hoogste baas. Hij bouwde het bedrijf via een reeks overnames uit. Daardoor is het concern nu goed voor ongeveer een derde van de bieren wereldwijd. Maar de relatief hoge schulden, zeker sinds de miljardenovername van SABMiller in 2016, baarden beleggers de laatste tijd steeds meer zorgen. Er werd al langer gespeculeerd over een vertrek.

Doukeris is net als Brito een Braziliaan. Hij werkt sinds 1996 voor AB InBev en staat momenteel aan het hoofd van de Noord-Amerikaanse activiteiten.

Coronacrisis

Vorig jaar voelde AB InBev de coronacrisis nog behoorlijk in zijn resultaten. Door de lockdowns en de sluiting van de horeca zag het bedrijf de verkoopvolumes dalen, net als de omzet en winst. Maar in het eerste kwartaal dit jaar was weer sprake van herstel, ondanks dat er in veel landen nog steeds veel coronabeperkingen gelden. Er werd weer meer bier afgenomen en de brouwer profiteerde van een sterkere inzet op premiumbieren, waarvan de prijzen wat hoger liggen.

Er ging een kwartaalwinst in de boeken van 595 miljoen dollar. In dezelfde periode vorig jaar leed AB InBev nog een verlies van meer dan 2 miljard dollar door bepaalde afschrijvingen en kosten die werden gemaakt vanwege de coronacrisis.