'Openingsverlies voor Beursplein 5'

In Milaan staat de bankensector in de schijnwerpers. De Italiaanse vicepremier en minister Matteo Salvini wil dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Hij heeft premier Giuseppe Conte laten weten dat de coalitie van de Lega en de M5S (Vijfsterrenbeweging) geen toekomst meer heeft en dat het daarom beter is de kiezer aan het woord te laten.

Op het Damrak noteert het aandeel ABN AMRO ex dividend. Dit betekent dat de aandelen geen recht meer geven op het dividend over de voorafgaande periode.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize staat ook in het nieuws. Een analist van Bernstein schreef in een rapport dat een eventuele fusie tussen het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern en zijn Amerikaanse branchegenoot Kroger zinvol zou zijn. De marktvorser benadrukte wel dat het om een puur hypothetische deal gaat. Hij heeft geen aanwijzingen dat er een overname of fusie in de maak is.

In Frankfurt kwam energiebedrijf Innogy met cijfers. Het Duitse moederbedrijf van Essent zag de brutowinst in de eerste jaarhelft flink dalen. Het bedrijf had dat al voorzien, na de verkoop van zijn Tsjechische gasnetwerk en de verwachte tegenwind in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de invoering van een maximumtarief. Daarnaast zorgden het warme weer en het dalende aantal klanten voor een lagere omzet.

Olie

De Europese beurzen sloten donderdag flink hoger. De AEX-index klom 1,7 procent tot 548,88 punten en de MidKap dikte 1,8 procent aan tot 823,13 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 2,3 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent in de plus op 26.378,19 punten. De brede S&P 500 won 1,9 procent en techbeurs Nasdaq kreeg er 2,2 procent bij.

De euro was 1,1194 dollar waard, tegen 1,1213 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie stond vlak op 52,56 dollar. Brentolie noteerde ook nagenoeg onveranderd op 57,38 dollar per vat.