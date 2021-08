Nieuw asfalt bij A15 Arnhem laat weer op zich wachten

Financieel

Moederbedrijf van Pearle boekt in juni meer omzet dan ooit

Optiekconcern GrandVision is het afgelopen kwartaal bijna hersteld van de coronacrisis. De resultaten van het moederbedrijf van onder meer Pearle kwamen weer in de buurt van de cijfers van 2019, voor de pandemie. In juni werd meer omzet geboekt dan ooit.