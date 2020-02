Meenemen rollator en luiers kost schoonmaakster baan

Niet het incontinentiemateriaal uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld

Amsterdam - Een schoonmaakster die zonder toestemming een rollator en vijf pakken incontinentiemateriaal in haar auto had gelegd, werd op staande voet ontslagen. Het ontslag houdt ook tot in hoger beroep stand, blijkt uit de onlangs gepubliceerde uitspraak.