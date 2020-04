Beursmalaise gaat aan miljardair Jeff Bezos en ex-partner voorbij

Bezos wist in de eerste maanden van 2020 zijn vermogen zelfs met $2,7 miljard te verhogen naar $118 miljard, geholpen door de stabiele prestatie van het aandeel Amazon, waar hij grootaandeelhouder is. Zijn retailbedrijf profiteert zelfs van de lockdowns in de strijd tegen het coronavirus doordat consumenten veel meer online producten kopen.

Ook zijn ex-partner MacKenzie Bezos doet dit jaar vooralsnog goede zaken dankzij het belang in Amazon wat zij heeft gekregen na de echtscheiding. Haar vermogen is dit jaar per saldo met $800 miljoen gestegen naar $38 miljard, goed voor een plaats bij de top 15 in de rijkenlijst.

De nummer twee op de rijkenlijst, Bill Gates, staat op grote afstand van Bezos. De grootaandeelhouder bij Microsoft is dit jaar op papier per saldo al $16 miljard kwijtgeraakt met een vermogen tot net onder de $100 miljard.

Warren Buffett, die weer is teruggekeerd op het ereschavot van de superrijken, weet zijn reputatie als superbelegger even niet waar te maken. Zijn belang in het investeringsvehikel Berkshire Hathaway werd dit jaar $18 miljard minder waard.