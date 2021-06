Gedupeerden faillissement D-reizen alsnog op reis

Gaat de vakantie nog door? Die vraag houdt Dick Zeegers al een tijdje bezig. Anderhalf jaar terug boekte hij bij het reisbureau van D-reizen in Volendam een mooie trip naar Griekenland met zijn gezin en een bevriend stel. Corona kwam ertussen, maar de nieuwe vertrekdatum staat nog: 10 juli aanstaande.

Alleen is alles ongewis geworden door het faillissement op 6 april. D-reizen trad meestal als bemiddelaar voor touroperators op, maar boekte ook eigen reizen. Dat heet een ’samengestelde reis’, die uit losse onderdelen bestaat. Zo ook de boeking van Zeegers: een vlucht bij Transavia, een huurauto bij Sunny Cars en een hotel van TUI.

„Door het faillissement zijn we verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering voor de reizen die al gepland waren. De curator van D-reizen heeft 2000 vakanties naar ons toe geschoven die wij in plaats van D-reizen zullen uitvoeren”, zegt directeur Erik Jan Reuver van SGR.

Kleurcodes

De SGR zoekt nu in de komende weken contact met deze klanten en kijkt of de reis nog mogelijk is in verband met de kleurcodes van de landen. Komende week zullen 500 tot 600 gedupeerden worden gebeld op volgorde van vertrekdatum. „Als de reis niet mogelijk blijkt, dan krijgen ze een uitnodiging om een claim in te dienen zodat de gedupeerden alsnog hun geld terug kunnen krijgen”, zegt Reuver.

Dat betekent dat honderden, zo niet een paar duizend Nederlanders mogen rekenen op nieuws over hun vakantie. Zeegers is in ieder geval blij met de uitkomst. Hij had juist bij TUI aangeklopt met vragen, maar bleek daar aan het verkeerde adres te zijn. TUI laat overigens wel weten dat het hotel voor het reisgezelschap nog gewoon geboekt is, mocht de familie de reis door willen laten gaan. Dus daar zal het niet aan liggen. Moet alleen het reisadvies nog even op geel gaan.

Nog geen oplossing

In totaal was door D-reizen voor 42 miljoen euro aan vouchers uitgegeven aan ongeveer 22.000 klanten. Na inwisseling en terugbetaling resteert nog een bedrag van 35 miljoen euro, aldus SGR. Er is nog een groep klanten die voorlopig tussen wal en schip valt met de vergoeding van hun geannuleerde reis. Zo hebben onder meer TUI en KLM vorig jaar al geld voor deze annuleringen overgemaakt aan D-reizen, die dit niet hebben doorgezet naar de klanten. Dat geld is weg, maar de terugbetalingsverplichting is er echter nog steeds. De reisorganisaties willen echter niet nogmaals de portemonnee trekken. SGR meldt dat er nog gesprekken gaande zijn over deze groep, maar dat er nog geen oplossing is.