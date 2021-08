Tesla-baas Elon Musk pakt titel van rijkste mens terug: haalt rivaal Jeff Bezos bij

Volgens de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van datatorganisatie Bloomberg is Musk gestegen naar de eerste plaats met een vermogen van $194 miljard. Vooral deze maand zat zijn rijkdom flink in de lift gesteund door de goed ontvangen resultaten van Tesla en de groeiende aandacht voor het klimaat. Per saldo heeft Musk er dit jaar $24 miljard bijgekregen.

Ondanks de chiptekorten in de autosector leverde Musk met zijn bedrijf Tesla mooie prestaties. De verdubbeling van de omzet bij de fabrikant van elektrische wagens over het tweede kwartaal en de sterke winstgevendheid gaven beleggers de aanzet om in het aandeel te stappen. Daarnaast speelt het klimaatbeleid van de Amerikaanse president Biden een rol bij het enthousiaste sentiment rond het Amerikaanse autobedrijf.

Grootverdieners

Aan het begin van dit jaar kreeg Musk korte tijd de koppositie onder de grootverdieners in handen. Hij werd al snel weer voorbijgestreefd door Jeff Bezos, grootaandeelhouder en oprichter van Amazon. Bezos die vorige maand nog meer dan $200 miljard aan rijkdom had, heeft zijn vermogen in de voorbije weken flink zien teruglopen naar $194 miljard. Daarmee neemt hij volgens Bloomberg momenteel de tweede plaats in.

Vooral de forse terugval van het aandeel Amazon na slecht ontvangen resultaten speelde het vermogen van Bezos, die vorige maand nog het stokje als ceo heeft overgedragen, in de voorbije weken parten. Op jaarbasis is zijn rijkdom slechts met $3 miljard toegenomen. Met de versoepeling van de lockdowns in veel landen is de bereidheid bij consumenten om producten online te bestellen verminderd.

Bernard Arnault, grootaandeelhouder en ceo bij LVMH, volgt op afstand op de derde plek met een vermogen van $174 miljard. Zijn rijkdom is dit jaar met per saldo bijna $60 miljard opgelopen geholpen door de grote animo bij beleggers om mee te doen met het Franse luxe conglomeraat dat vooral in China in de smaak valt.