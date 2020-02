1 op de 4 Nederlanders doet nog aan illegaal downloaden

In 2016 bekende 35% illegaal te downloaden. In 2013 was dat 41%.

Door streamingsdiensten vinden Nederlanders het steeds makkelijker om muziek te luisteren of films en series te kijken zonder te moeten teruggrijpen op illegale maatregelen. Toch maakt schijnbaar nog steeds bijna 1 op de 4 Nederlanders daar gebruik van.

Die groep mensen geeft wel aan dat zij steeds minder gebruik maken van illegale methodes om te downloaden.