Meer gekocht op Black Friday, Cyber Monday stabiel

Tijdens Black Friday werd wel meer uitgegeven, aldus de maker van bedrijfssoftware. Wereldwijd ging het om een stijging van zo’n 2%, in de VS lagen de verkopen 5% hoger hoewel er minder grote kortingen werden gegeven. Verder ziet Salesforce dat bedrijven hun kortingen spreiden over een langere periode. Daardoor worden de piekdagen als Black Friday en Cyber Monday minder hoog.

Koopjesfestijn

Black Friday is de dag nadat de Amerikanen Thanksgiving vieren en is al sinds jaren een koopjesfestijn. De naam zou verwijzen naar het moment op het jaar waarin winkeliers zwarte cijfers gaan schrijven en dus winstgevend worden. Met de komst van webwinkels kwam daar Cyber Monday bij, de maandag na Thanksgiving waarop de webwinkels aanbiedingen hadden. Steeds meer bedrijven rekken, zowel online als offline, het koopjesfestijn flink uit.

Creditcardbedrijf en betalingsverwerker Mastercard zag dat Amerikanen sinds Thanksgiving wel meer uitgaven en wel ruim 14%. Met name de verkoop van juwelen steeg hard. Daar gaven Amerikanen ruim driekwart mee aan uit. De uitgaven aan kleding stegen met ruim de helft.

Opvallend is verder dat de stijging van de uitgaven die Amerikanen in winkels deden hoger is dan de toename van de online-uitgaven. Dat heeft vermoedelijk te maken met het verloop van de coronapandemie in de VS.