’Hypotheekrente heeft piek bereikt’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - In mei is de hypotheekrente beduidend minder hard gestegen dan een maand eerder. „De stijging van de hypotheekrente lijkt zijn piek te hebben bereikt”, stelt adviesketen De Hypotheker vrijdag in zijn weekbericht. Maar dan moet de inflatie niet nog verder oplopen.