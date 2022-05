Premium Het beste van De Telegraaf

Gevecht coronakorting op huur: ’Truc om AB Inbev nóg rijker te maken’

Door Pascal Kuipers

Laurens Meyer: „Onwillige pandeigenaren worden nu onder druk gezet”. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Op 5 april dit jaar verstuurde biermultinational AB Inbev honderden brieven aan vastgoedeigenaren waarvan het panden huurt. Deze onderverhuurt de bierreus op zijn beurt aan horecaondernemers. De brief is een ’dringende en niet-vrijblijvende oproep’ tot huurkorting vanwege omzetverlies door corona in 2020 en 2021. AB Inbev heeft deze korting al berekend, en sommeert de verhuurder binnen twee weken akkoord te geven. Zo niet, dan stapt de brouwer naar de rechter.