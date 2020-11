Nieuwe overnamegeruchten rond KPN

Ditmaal is de kleine Britse website Betaville de bron van de geruchten, maar voor onder meer Bloomberg was dit serieus genoeg om het bericht over te nemen. Een maand geleden had het persbureau zelf over mogelijke interesse van EQT geschreven.

Evenals toen steeg de koers van KPN dinsdag met bijna 7% op het bericht over overnamegeruchten. Betaville meldt dat meerdere partijen KPN recent benaderd hebben, maar noemt geen namen.