 Aanbiedingen ING op basis van betaalgedrag 

Enkele jaren geleden speelde ING nog met plannen om klantgegevens met externe adverteerders te delen, maar daar is nu absoluut geen sprake van. Klanten worden de komende weken over de dienst geïnformeerd.

Privacyverklaring

In de privacyverklaring noemt ING voorbeelden van momenten waarop een aanbieding zou kunnen volgen. „We analyseren uw betaalgedrag, en kijken dan bijvoorbeeld naar grote bedragen die worden afgeschreven van of bijgeschreven op uw rekening.” Ook noemt de banken momenten als het kopen van een huis of het beginnen aan een eerste baan.

Een woordvoerder geeft aan dat de bank denkt dat klanten blij zijn met de dienst omdat die hun helpt. Willen ze niet dat de bank hun betaalgegevens analyseert, dan moeten ze zelf actie ondernemen. Volgens ING is zo’n zogeheten opt-outregeling toegestaan in dit geval.

