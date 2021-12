Ook tijdens ziekte volledig loon op vakantiedagen

De man was al lange tijd arbeidsongeschikt. Het eerste jaar had hij 100% van zijn salaris ontvangen, het tweede jaar werd nog 70% betaald over de uren waarvoor hij arbeidsongeschikt was. De man was ook aan het re-integreren. Over die uren kreeg hij wel 100% loon.

Toen de man in de zomer van 2017 een paar weken vakantie opnam, werd hem hetzelfde salaris doorbetaald dat hij al een tijdje kreeg en dat was gebaseerd op 70% voor de uren dat hij arbeidsongeschikt was verklaard, en 100% voor de rest. De man was echter van mening dat hij tijdens zijn vakantie, net als andere werkenden, recht heeft op 100% van zijn salaris. De staatssecretaris van Financiën wees zijn bezwaar echter af.

De belastingmedewerker stapte vervolgens naar de rechtbank in Zwolle, die besloot de kwestie aan het Europees Hof voor te leggen. Dat heeft onlangs haar beslissing gepubliceerd. Het Hof vindt dat de man wel recht heeft op 100% van zijn loon tijdens zijn vakantie. Daar doet zijn arbeidsongeschiktheid niets aan af.