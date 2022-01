Banken mogen klanten die in buitenland wonen extra kosten rekenen

Twee klanten hadden een klacht ingediend bij Kifid omdat ABN Amro per 1 juli 2021 een buitenlandopslag had ingevoerd. Een consument die in Zwitserland woont kreeg vorig jaar april van de bank te horen dat hij 8 euro per maand meer moet betalen voor zijn betaalrekening. Voor een klant op Bonaire rekent ABN Amro een verhoging van 15 euro per maand. Zij betwistten dat de bank de opslag eenzijdig mag invoeren en daarnaast vinden ze de verhoging onredelijk hoog.

Kifid concludeert dat ABN Amro volgens de voorwaarden van de betaalrekeningen eenzijdig die voorwaarden mag wijzigen, wanneer die ten minste twee maanden van tevoren worden aangekondigd. Dat is in dit geval gebeurd. Volgens het klachteninstituut hadden de klanten in die tijd kunnen overstappen naar een andere bank.

De klagers hebben ook niet aannemelijk kunnen maken dat de verhoging onredelijk is. ABN Amro heeft gezegd de gemiddeld hogere kosten die het moet maken voor deze categorie klanten deels door te berekenen.

De consument op Bonaire beargumenteerde daarnaast dat de bank haar niet anders mag behandelen dan andere Nederlanders omdat zij op Bonaire woont, dat een bijzondere gemeente is van Nederland. Het eiland heeft in de Europese Unie een status van ’landen en gebieden overzee’. Dat heeft tot gevolg dat Europese wetgeving over de relatie tussen consument en bank daar niet geldt en daarom oordeelde Kifid dat ABN Amro-klanten op Bonaire wel degelijk anders mag behandelen.

Kifid heeft nog een aantal soortgelijke klachten in behandeling.