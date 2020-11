’Biden heeft Florida onderschat’

Plaatsvervangend ambasadeur Marja Verloop en politiek attaché Che Lee.

„Dat wordt oorlog”, verzuchtte Amerikakenner Willem Post nadat hij tijdens het verkiezingsontbijt in perscentrum Nieuwspoort president Donald Trump op tv had horen zeggen dat hij de verkiezingen had gewonnen en het Hooggerechtshof ging vragen het tellen verder te stoppen.